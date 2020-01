Nuovo Parco, prossima settimana. Impegno Bilancio

ALGHERO – In attesa della conferma ufficiale, per l’inizio della prossima settimana (probabile lunedi) dovrebbe essere fissata l’assemblea del Parco di Porto Conte (ovvero il Consiglio Comunale) al fine di eleggere il nuovo Consiglio d’Amministrazione e con esso il nuovo Presidente che succederà a Gavino Scala. I nomi, già emersi da tempo, sono quelli di Raimondo Tilloca (per la presidenza in quota Udc), Lina Bardino (cda, quota Fi) e Adriano Grossi (cda, quota Fdi). Subito dopo, come già ribadito più volte dallo stesso Sindaco, si passerà al rinnovo dei vertici della Società In-House e Secal. Nel frattempo la maggioranza, con a capo l’assessore Giovanna Caria, è al lavoro per definire il primo Bilancio di “Centrodestra Sardista” che darà una chiara impronta riguardo le azioni dell’Amministrazione da attivare nei prossimi mesi.

Nella foto la maggioranza consiliare

A.M.