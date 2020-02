Nord-Ovest: tante priorità, stiamo lavorando |video

ALGHERO – In occasione del Giorno del Ricordo, con la commemorazione dei Martiti delle Foibe a Fertilia, contro ogni negazionismo e soprattutto a sottolineare che questo è un momento di dolore che vede la borgata giuliana cruciale e non altri luoghi e siti del territorio, è giunto anche il consigliere regionale Nico Mundula. Al rappresentante di Fratelli d’Italia abbiamo chiesto un commento sulla condizione generale del Nord-Ovest della Sardegna che, grazie anche ad un azione dei Territori, non può più attendere un’uscita da un lungo tunnel alla cui uscita devono per forza giungere risposte concrete, a breve, sulle varie istanze, a partire dalla Sanità.