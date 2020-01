Nave incagliata, resta l’allerta: interventi

CAGLIARI – Durante la giornata odierna sono proseguite le attività di monitoraggio ambientale e messa in sicurezza della motonave Cdry blue, incagliata sulla costa sud-ovest dell’isola di Sant’Antioco. Le attività di monitoraggio hanno impegnato il battello antinquinamento naitan i°, la m/v cp 2100 di questa direzione marittima e il personale in forza all’ufficio circondariale marittimo di Sant’Antioco. Ulteriori sopralluoghi, anch’essi con esito negativo, sono stati esperiti nel corso della giornata attraverso l’utilizzo di un elicottero e dell’unità appoggio jif helios, noleggiati dalla soc. Smit Salvage. Le operazioni di messa in sicurezza della nave Cdry Blue, proseguono con il prelievo dei carbolubruificanti, presenti a bordo della nave, ai fini del successivo trasporto verso il porto di Sant’Antioco.