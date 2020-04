Nasce Pensa, associazione per il rilancio delle imprese

SASSARI – È nata l’associazione P.E.N.SA, che si pone l’obbiettivo di dare voce alle attività del settore HO.RE.CA. in questo momento di storica incertezza e difficoltà. Questo settore, rappresentato da una molteplicità di aziende, quali bar, ristoranti, strutture alberghiere e tutto il comparto di imprese che ruota attorno ad esse, si unisce per poter dare il proprio contributo in questa fase di rilancio.

Tra le prime attività di P.E.N.SA, ci sarà la presentazione di un documento che manifesterà le maggiori criticità che le attività stanno affrontando in questa fase di chiusura quasi totale. Tale documento inoltre intende indirizzare, tramite precise e concrete proposte, le amministrazioni sulle tipologie di soluzioni ed interventi immediati, a favore delle aziende da noi rappresentate.P.E.N.SA ad oggi consta di 12 soci fondatori, imprenditori del territorio uniti sottoun’unica bandiera, che lotteranno per la medesima causa. L’operatività di tale organizzazione non sarà limitata al periodo di emergenza chestiamo affrontando, lavoreremo per la crescita esponenziale del movimento.

Questo grande comparto di imprese, storicamente sempre poco coeso, avràfinalmente l’opportunità di poter lavorare a stretto contatto con obbiettivi comuni, eaccedere a molteplici vantaggi e informazioni dati dalla forza e dall’unione di tutti gli imprenditori che ne faranno parte. Gli esercenti che hanno dato vita all’associazione sono Marco Porqueddu, Claudio Cassitta, Roberto Sias, Alberto Fois, Fabio Muresu Giuseppe Marras, Antonio Paoni, Gianluca Manchia, Giuseppe Marras Roberto Piseddu, Marco Corda e Massimiliano Cilia.