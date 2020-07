Move Ecosharing riparte in sicurezza, anche ad Alghero

ALGHERO – Da sabato 4 luglio anche Move Ecosharing “riparte”, e lo fa in sicurezza, con le dovute cautele e gli accorgimenti necessari a tutelare la salute dei suoi clienti e dei suoi dipendenti. Con 1.000 iscritti, 2.000 prenotazioni, più di 10.000 chilometri percorsi, 14 auto tra Fiat Panda, Jeep Renegade e furgoni Fiat Ducato, Move Ecosharing, il car sharing ecosostenibile ideato da Autonoleggi Demontis e attivo in Sardegna dal 2018, è un servizio di mobilità che permette di utilizzare subito un’auto o un furgone disponibili sulla mappa delle città di Sassari, Olbia e Alghero oppure di prenotare un noleggio futuro anche verso gli aeroporti. Per potere viaggiare in sicurezza sono state analizzate tutte le fasi del noleggio e sono stati implementati e migliorati tutti i processi di igienizzazione e pulizia: ampliamento dei sistemi di sanificazione e lavaggio delle auto internamente ed esternamente, gel antibatterici e salviette igienizzanti a disposizione dei clienti all’interno dell’abitacolo per disinfettare le parti comuni.

A chi si rivolge Move? A cittadini, persone di passaggio, pendolari e turisti che non hanno una macchina ma hanno bisogno di spostarsi. Chi ha necessità della vettura subito accede al servizio Free Floating: visualizza sulla mappa le vetture disponibili, ne prende una “al volo” e parte. Chi ha necessità di programmare uno spostamento futuro accede al servizio Station Based e la prenota in anticipo. Chi invece ha necessità di spostarsi verso tutti gli aeroporti Sardi utilizza il servizio “Shuttle” a tariffa fissa. “Move è un servizio di mobilità urbana ed extraurbana semplice da usare, comodo, economico e anche ecosostenibile che permette a tutti di avere i vantaggi di un’auto senza possederla”, ha dichiarato l’Ing. Gianluigi Dalu, Project Manager di Move Ecosharing

“Chi oggi noleggia un’auto Move è tranquillo e può viaggiare senza alcun rischio per la sua salute grazie a una maggiore igienizzazione e pulizia interna ed esterna delle auto”. Quali sono i costi di Move? L’iscrizione è gratuita, il costo è di € 0,30 al minuto e € 0,25 dopo il 50esimo chilometro per le macchine Free Floating compresi benzina e parcheggio in città; mentre per le macchine Station Based su prenotazione il costo è di € 0,40 al minuto e € 0,25 dopo il 50esimo chilometro. Per le tratte da e verso gli aeroporti ci sono tariffe a forfait: ad esempio il costo da e per l’aeroporto di Alghero è di € 18,50.