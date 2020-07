Moroni: splendida Alghero, caffè con Pais |video

ALGHERO – Metti una calda domenica mattina di fine luglio ad Alghero. Nonostante il nefasto periodo, il litorale è affollato, meno rispetto agli anni passati, ma comunque gli amanti della Riviera del Corallo non mancano. Specie quelli che da diversi lustri l’hanno scelta come meta nonostante provengano da altri bellissimi luoghi come l’Umbria e abbiano visto diverse località e ammirato tanti mari.

“Io sono umbra, una regione fantastica, ho visto molti posti e frequentato, anche per lavoro, altrettanti luoghi, ma come il mare della Sardegna e Alghero non ce n’è”, è il noto viso tv Anna Moroni a ribadire il suo amore per il centro catalano mentre si trova nel suo stabilimento preferito ovvero Rafael. Luogo frequentato, tra l’altro, anche dal Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais che, proprio domenica mattina, ha avuto occasione di scambiare qualche opinione e idea sulla città e in generale sulle sue bellezze, peculiarità e potenzialità legate, visto anche la protagonista di noti programmi culinari, come l’attuale “Ricette all’Italiana” in onda su Rete 4, ai suoi prodotti.

“Dalla terra al mare passando per i luoghi storici che caratterizzano la nostra Alghero è difficile trovare un altro luogo cosi bello e attraente, per questo, anche con la signora Moroni, abbiamo scambiato qualche idea su come valorizzare questo territorio a partire anche da progetti nuovi, freschi e che hanno come obiettivo quello di sostenere l’economia locale”, ha chiuso il presidente Pais il quale ha anche annunciato che dai prossimi giorni, probabilmente di venerdi o sabato mattina, organizzerà degli dei “caffè” da Rafael per relazionare giornalisti e cittadini del lavoro in Regione. E siamo sicuri che, vista la sua assidua presenza nel locale fronte mare, ci sarà spesso anche la stessa Moroni.

Nella foto il Presidente Pais e la presentatrice tv Anna Moroni. Nel video la breve intervista con la stessa Moroni

S.I.