Moratoria debiti Pmi, via libera a Roma

ROMA – “La Commissione europea ha approvato la garanzia concessa dallo Stato italiano per sostenere le piccole e medie imprese colpite dall’emergenza del coronavirus con una moratoria dei debiti contratti presso le banche. Un via libera fondamentale a tutela delle PMI travolte dalle perdite di vendite e guadagni”. A darne notizia è la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana.

“L’obiettivo di questa misura di sostegno adottata dal Governo è alleviare temporaneamente l’onere finanziario che pesa sulle PMI e dare liquidità immediata alle piccole e medie imprese per aiutarle a preservare i posti di lavoro e a proseguire l’attività”, sottolinea la parlamentare. Per assicurare che la misura vada a beneficio soltanto delle PMI travolte dall’emergenza coronavirus, i beneficiari ammissibili devono non aver avuto esposizioni deteriorate prima del 17 marzo 2020 e certificare che la loro attività d’impresa ha risentito degli effetti economici dell’emergenza del coronavirus.