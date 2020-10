Monti coi surfisti: spostare l’acquacoltura

ALGHERO – “Lo Spot della Madalenetta è sicuramente tra i più belli d’Italia per la pratica di sport acquatici estremi”. Così sui social il consigliere comunale di Centrodestra Giovanni Monti che, ancora una volta, è in prima linea in difesa del litorale e sport acquatici.

“L’ isolotto della Madalenetta è un super Spot che quando genera onde non ha nulla da invidiare alle Hawaii, ed è per questo motivo che Alghero viene scelta da tanti turisti continentali ed esteri per praticare questi sport acquatici. Purtroppo questo Spot è stato precluso alla navigazione dopo il rilascio di una concessione per l’allevamento di molluschi di mare. La comunità surfistica in una protesta pacifica chiede ad alta voce lo spostamento della concessione in altri punti al di fuori del golfo di Alghero”.