Mercato elettrodomestici: dati e consigli per gli acquisti

ROMA – La casa offre a tutti noi un tetto sotto al quale trovare riparo, ma nessuno disdegna le comodità e il lusso, soprattutto quando vanno a braccetto con le necessità di tutti i giorni. Di conseguenza, gli elettrodomestici diventano un bene essenziale per ogni famiglia e, anche se possono avere dei costi elevati, si tratta di dispositivi dei quali è impossibile fare a meno, e che sanno ripagarsi in brevissimo tempo. Non a caso, il mercato degli elettrodomestici in Italia è uno di quelli che non ha subito alcun contraccolpo in seguito alla crisi sanitaria, ed è uno dei più attivi da sempre. Vediamo quindi quali sono i dati di settore, e i consigli per gli acquisti.

I dati 2019 sul mercato degli elettrodomestici

Il 2019 è stato un anno particolarmente positivo per il mercato degli elettrodomestici. Questo settore ha infatti registrato un doppio aumento, sia in termini di volume che di valore. Nel primo caso lo scorso anno ha collezionato una crescita del +1,8%, mentre l’aumento del valore ha superato la soglia del +2%. Si tratta di percentuali riguardanti i grandi elettrodomestici nel loro complesso, ma è chiaro che si parla di un mercato molto segmentato. I dati non sono tutti positivi, se si studiano le varie categorie di device. Per fare un paio di esempi concreti, le lavatrici e i congelatori hanno subito un calo delle vendite rispetto al 2018, mentre le asciugatrici e le lavastoviglie hanno registrato un importante incremento. In secondo luogo, è bene sottolineare il boom delle vendite riguardanti le cucine a libera installazione (+11%).

I consigli sull’acquisto degli elettrodomestici

Il primo consiglio è di valutare le reali esigenze che si hanno a casa, ad esempio valutando la potenza, le dimensioni e le funzioni messe a disposizione da un dato dispositivo; in questo modo si eviteranno acquisti superflui oppure oltre le proprie necessità. In secondo luogo, è bene valutare la classe energetica: una classificazione elevata (A+++) aumenta il costo del prodotto, ma consente di risparmiare molto in bolletta per via dell’ottimizzazione dei consumi.

Per ammortizzare ulteriormente le spese, poi, può essere una buona idea informarsi su come funziona un prestito per l’acquisto di elettrodomestici: una piattaforma come quella di Younited Credit, ad esempio, eroga prestiti veloci disponibili in 24 ore che consentono quindi di effettuare l’acquisto in tutta tranquillità, restituendo le spese tramite delle rate mensili. Con una soluzione di questo tipo sarà possibile optare anche per elettrodomestici con tecnologie all’avanguardia e più costosi (solitamente non alla portata di tutti) offerti dal settore della domotica: a fronte di un prezzo complessivo maggiore, infatti, si otterranno vantaggi preziosi come l’automazione e il controllo da remoto tramite app. Anche il bonus elettrodomestici previsto per il 2020 può essere una buona opportunità per acquistare dispositivi efficienti e risparmiare: questo consente infatti di avere una detrazione fiscale del 50%, a patto che si resti entro un tetto di spesa massimo pari a 10mila euro e che l’acquisto sia stato effettuato tramite canali tracciabili, dunque dimostrabili.