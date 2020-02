“Meglio Immobili che rifilare bidoni”

ALGHERO – “Il residuo di un’Amministrazione velleitaria continua cercare titoli ad effetto in continuità con l’esperienza politica sonoramente bocciata dai cittadini. I consiglieri di “Per Alghero” sono ancora convinti che gli effetti speciali e la promessa di conquiste di fantomatici “scudetti” sia l’unica strada da percorrere quando si amministra una città”. Cosi i capigruppo di Maggioranza replicano alla lista Per Alghero riguardo le proposte per le intitolazioni delle vie.

“Per restare nella metafora calcistica, Sartore, Bruno ed Esposito resteranno negli almanacchi come i più abili a rifilare “bidoni” ai cittadini. Preferiamo essere Immobili, come Ciro, e segnare tanti gol, piuttosto che essere paragonati a chi si spacciava come il miglior giocatore del mondo, ma senza la palla al piede. Dispiace tuttavia che i consiglieri di Per Alghero affrontino con tale superficialità la volontà di dare il giusto merito al Canonico Urgias, archivista della Diocesi che ha trascritto innumerevoli e pregevoli documenti che hanno consentito di far conoscere la storia della nostra città. Ci spiace ricordare che i campioni della Fantamministrazione, invece, promisero ai familiari l’intitolazione di una via a Bud Spencer. La palla finì in curva”.