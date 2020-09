Maltempo, San Michele: rinviati alcuni concerti

ALGHERO – A causa di previsioni meteo avverse, che danno pioggia per il prossimo fine settimana, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Bayou Club Events hanno deciso di rinviare tre dei 4 appuntamenti del nuovo format pensato ed allestito in occasione di San Michele, patrono della città, con l’obiettivo di dare continuità alla programmazioni e degli eventi e promuovere il turismo anche nei mesi spalla e nei periodi dell’anno più lontani dalla stagione balneare.

Condizioni meteo più favorevoli si prospettano per il 29 settembre, quando gli algheresi e i visitatori potranno assistere al concerto di Tosca con Franca Masu, appuntamento clou della manifestazione. Sono stati invece rinviati i concerti di Dirotta su Cuba, Sergio Caputo e Ron, in programma rispettivamente il 25-26-27 settembre. D'accordo con gli entourage degli artisti, Comune, Fondazione e Bayou Club Events stanno lavorando per individuare le nuove date per programmare le esibizioni degli artisti nei prossimi mesi. Confermato, sempre a Lo Quarter, anche l'appuntamento del 28 settembre con il concerto "COSTA OEST A LLEVANT" di Davide Casu organizzato dalla Plataforma per la Llengua. Tutte le informazioni, anche quelle relative alla richiesta di rimborsi, e gli aggiornamenti sulle eventuali variazioni del resto degli appuntamenti del cartellone eventi di Sant Miquel, saranno disponibili in tempo reale sul sito www.algheroturismo.it e sui canali social collegati.