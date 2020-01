Maestrale al Quarter col medico di Lampedusa

ALGHERO – Sarà il medico di Lampedusa ed eurodeputato del Partito Democratico Pietro Bartolo ad inaugurare, domenica 26 gennaio alle ore 17.30 al Quarter, la scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Coloriamo il futuro delle nostre città”, organizzata dalla nuova associazione “Maestrale – la forza delle idee” in collaborazione con Fondazione di Sardegna, ANCI, ALI Autonomie Locali Italiane e Focus Europe. La lezione di Bartolo verterà sulla “Città multiculturale”, nel corso della quale interverrà anche Mario Giro, già viceministro agli esteri. L’ingresso sarà libero e aperto anche a chi non è iscritto alla scuola.

La scuola mira a formare persone che vogliono dedicare parte del loro tempo alla vita pubblica e istituzionale, all’impegno comunitario e professionale da vivere come responsabilità sociale, con competenza e apertura; vuole contribuire a formare una nuova classe dirigente autorevole, inclusiva, capace, radicata nel territorio e profondamente europea. Priva di orientamento partitico specifico, la scuola per formare cittadini attivi e nuovi amministratori locali è aperta a tutti.

Il 26 gennaio è la data ultima per le iscrizioni.

Chi è interessato può iscriversi direttamente domenica prima della lezione, oppure inviare una mail all’indirizzo info@laforzadelleidee.eu o telefonare al 392 531 8980. Tredici lezioni frontali, stage nei Comuni sardi, in Consiglio Regionale e a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo. Conclusione nel gennaio 2021 a Cagliari con la presentazione dei risultati, nella sede della Fondazione di Sardegna. Relatori di rilievo, da Pietro Bartolo a Gianrico Carofiglio, da Giorgio Gori a Tommaso Nannicini, da Graziano Delrio a Vittorio Pelligra, Daniela Scano, Gianmario Demuro, Luisa Marilotti, Gianluca Lioni, Fabio Roccuzzo, Luca Canessa, Alessandro Lovari. Con qualche sorpresa ulteriore nella fase conclusiva della scuola. Si spazia dalla Costituzione al testo unico degli enti locali, dalla rappresentanza politica all’autonomismo regionale, dalla comunicazione alla leadership, dall’uso dei social agli strumenti amministrativi, dall’informazione alle pari opportunità. Grande spazio all’Europa e al ruolo del nostro Paese.

Nella foto Pietro Bartolo