Lungomare chiuso, proteste da Alghero Sud

ALGHERO – “Ma era poi così urgente chiudere il transito alle auto in Passeggiata (Lungomare Dante) . E’ zona Rossa , c’è un focolaio di COVID-19?”? Comitati di Quartiere uniti e contrari alle ultime decisioni prese dell’amministrazione a sostegno delle attività e atte ad ampliare la fruizione all’aperto con alcuni mutamenti alla viabilità cittadina. Nel caso specifico è il Comitato Alghero Sud riuardo la chiusura del Lungomare Dante.

“Un’altra “mazzata” a quei tre bar che sono in Passeggiata ai 2 Ristoranti, che hanno già subito tre mesi di chiusura. E poi che senso ha chiudere? . Non ci sono turisti, non ci sono problemi di traffico o viabilità , il deserto Anni fa il Comitato di Quartiere Alghero Sud , in una Riunione presso il Comando dei Vigili Urbani di Via Mazzini, tra le varie proposte portate all’attenzione del Comandante dei Vigili Urbani, il suo Vice e parte della Giunta del Sindaco Bruno, chiese di chiudere la passeggiata non prima del 15 giugno , su indicazione dell’Istituto Alberghiero (sentiti anche alcuni Insegnanti del Liceo Manno) per motivi legati alla perdita di Parcheggi. Infatti nel periodo 9 / 15 Giugno durante gli Scrutini dei 2 Istituti Algheresi sono moltissime le autovetture degli insegnanti (molti provenienti da Sassari) che si recano in Piazza Sulis.

“Ma tralasciando la scuola, ma quale è il vero motivo di chiudere la passeggiata dal 1° giugno? Soprassedere soprattutto oggi nell’emergenza ancora non conclusa e far slittare il provvedimento al 21 giugno (inizio dell’estate) è una cosa così assurda. Tutto questo si chiama solo Buon Senso , fortunatamente con la politica non ha niente a che fare”.