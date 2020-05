Lubrano a Pais-Conoci, stop quarantena o addio turisti

ALGHERO – “L’art 3 della nuova ordinanza di Solinas impone una quarantena di 14 giorni a tutti coloro i quali arrivino da altre regioni italiane o dall’estero, turisti inclusi”, cosi l’ex-sindaco Stefano Lubrano che si appella a Michele Pais e Mario Conoci chiedendogli “un’ immediata modifica di questo passaggio, così nessuno aprirà in Sardegna, e non sarà per colpa del Covid-19 ma per precise responsabilità personali di chi governa, con tutto ciò che ne consegue”.

Appello simile a quello che ha fatto il giornalista Mediaset Nicola Porro che si rivolge al Presidente Solinas. “Giù la Sardegna gode di meno turisti di quelli che che si meriterebbe, inoltre imporre la quarantena a chi arriva, rende a tutti coloro che vogliono venire un ulteriore stop”.