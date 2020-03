Lotta al virus: tamponi a tutti. Scelte tranchant

ALGHERO – Forse, ci siamo. Anche se è giusto attendere l’ufficialità e i tempi si spera siano brevi, stanno emergendo (da fonti verificate) condizioni tangibili per frenare e perfino combattere il terribile “Covid 19”. Tamponi, medicinali e perfino il vaccino. Altre strade non ci sono. Indispensabile e salvifico è stato e sarà ancora non uscire sennò per motivi essenziali, Però, trascorsi anche questi 15 giorni e pure di più, o giungeranno buone notizie dal campo della ricerca oppure saremo, quasi, punto e a capo.

E’ cruciale poter fare dei tamponi a tutti anche agli asintomatici. Dunque ottima la notizia del prodotto “Vivadiag” che dovrebbe dare un responso nell’arco di 15 minuti sull’eventuale positività, o meno, al virus. Altro tema fondamentale i medicinali utili ad arginare il contagio (si parla del farmaco anti-artrite) e infine il vaccino. Altre buone notizie sono attese da tale ambiti anche perchè riaprire porti e aeroporti, e dunque ridare vita al Turismo, potrà avvenire solo in totale sicurezza.

Certo. se si fosse ascoltato, ad esempio, uno dei più illuminati personaggi del nostro Globo (Bill Gates) si sarebbe potuto intervenire prima e con mezzi più adatti per evitare questa “guerra invisibile”. Anche a livello locale questo dramma non potrà che servire da lezione per aumentare gli investimenti nella ricerca e pure nella sanità, senza dimenticare che, arrivati ad oggi, occorrono scelte tranchant, come immettere liquidità e tagliare la tasse e aiuti reali a famiglie, cittadini e attività, per poter ridare vita all’Italia e ai suoi territori a partire dal nostro il quale canta sempre le sue bellezze che però, dati alla mano, producono molto poco in termini di economie, benessere e posti di lavoro.