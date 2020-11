Llengua de l’Alguer i Consulta, entravista amb Chessa |video

ALGHERO – La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer compleix dos anys d’activitat i continua en lo camí de col·laboració amb el Municipi de l’Alguer per una nova vida de les polítiques lingüístiques començat al 2018 amb la constitució de l’organisme encarregat per les activitats consultives, de proposta, d’elaboració i de valutació dels projectes i de les iniciatives en matèria de salvaguarda, valorització i promoció de la llengua catalana en la varietat algueresa.

Lo nou directiu és compost de Giovanni Chessa, president, representant de l’Associació Cultural Cabirol, de Stefano Campus, vicepresident, representant de l’Òmnium Cultural, de Aldo Dore, segretari, representant de l’Ateneu Alguerés, de Maria Grazia Fiori, representant del Coro Polifonico Algherese i del Guido Sari, representant de l’Associació per la Salvaguarda del Patrimoni Històrico-cultural de l’Alguer. I avem entravistat Giovanni Chessa amb la Consulta i los projectes per l’Alguer i la sua llengua.

Nella foto e intervista Giovanni Chessa