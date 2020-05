Lega, Zoffili ancora coordinatore: cambi in vista

ALGHERO – Aria di cambiamenti nella Lega. Matteo Salvini ha indicato, nuovamente, Eugenio Zoffili coordinatore del partito in Sardegna. Il deputato di Erba sostituisce al vertice del Carroccio sardo il senatore Guido de Martini. Il politico lombardo aveva già guidato la Lega durante il periodo elettorale ed era stato uno dei più grandi sponsor di Christian Solinas alla presidenza della Regione. Una scelta premiata dal successo elettorale.

Ma oggi, a prescindere dalle dichiarazioni ufficiali, c’è la volontà di attuare un cambio di passo sia in seno al partito che nella guida dell’Isola. Per questo nei prossimi giorni potrebbero attuarsi delle modifiche nei vari assetti anche perchè non sono passati inosservati gli addii dei consiglieri comunali di Alghero e ultimo di Sassari oltre la necessità di raggiungere importanti obiettivi per evitare il baratro nella fase post-pandemica.

Questa la nota di Salvini. “Anche in Sardegna la Lega ha confermato una crescita elettorale importante, tanto da esprimere il presidente della Regione. Essere prima forza politica nel Paese è un impegno e una responsabilità che ci obbliga a impegnarci ogni giorno, da Nord a Sud, con tutte le nostre energie. Zoffili e De Martini sono persone competenti e di valore: continueranno a far crescere la Lega, con ruoli e incarichi diversi, sempre nell’interesse degli italiani”. Da considerare anche le “finestre elettorali” che ci saranno fra pochi mesi e che riguardano le Province, il posto in Senato del Nord Sardegna e i comuni in scadenza oltre a qualche possibile sorpresa.