Lega: entra Pirisi, Chessa coordinatrice

ALGHERO – Era nell’aria da tempo, ora è ufficiale: Maurizio Pirisi, consigliere comunale di Noi con Alghero (lista civica a sostegno del sindaco Conoci), entra nella Lega. Per gli equilibri della maggioranza non cambia molto. Anzi, a questo punto si rafforza il Carroccio algherese, e dunque il suo assessore ovvero Giorgia Vaccaro, che dopo l’addio dei tre consiglieri eletti (Pulina, Polo e Monti) ritrova una rappresentanza consigliare. Adesso si attende il passaggio formale con la comunicazione nella massima assise cittadina, ma oramai, l’ex-assessore all’Urbanistica, con la presenza di oggi all’incontro del Quartè Sayal, ha sancito tale ingresso.

L’altro nome discusso di un’eventuale passaggio in Lega, sempre da Noi con Alghero, è (o forse, oramai, era) quello di Maria Grazia Salaris. Pare, ma la politica è l’arte dell’impossibile, che questa ipotesi sia tramontata. La lista civica con l’uscita di Pirisi resta con due consiglieri (Muroni e Loi) e con due assessori e prossima nomina del presidente della Secal. Altra notizia rilevante di oggi è il passaggio di testimone, battezzato da Eugenio Zoffili, tra Luca Sacristani e Monica Chessa alla guida della Lega a livello cittadino. Mentre per quanto riguarda l’incontro molto affollato di oggi, si è parlato di Sanità e altri temi caldi a livello regionale e locale. E’ stato il Presidente Michele Pais a ricordare le tante azioni che si stanno mettendo in campo, insieme al Sindaco Conoci, per Alghero e il territorio.