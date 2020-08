Vergogna Covid-news contro la Sardegna

ALGHERO – Siamo alla follia. Prima sono state spese tante energie e fondi (pubblici) per far venire la gente in Italia e Sardegna, dopo di che, oggi, si crea (di nuovo) terrorismo per prepararci ad un clima apocalittico e di (nuovo) di “morbido autoritarismo“. “La Sardegna da isola Covid free diventa focolaio e i Sardi untori? Inaccettabile attacco alla nostra Isola che non merita questo trattamento! Ma come si permettono?”, questo il presidente Michele Pais tramite Facebook sugli articoli di questi giorni e in particolare su quello del Corriere della Sera dove nel titolo si paventa “la chiusura della Sardegna”.

“Parole gravissime che dovrebbero vedere anche l’intervento d Governo e della Federazione Nazionale della Stampa”. La situazione in Sardegna è sotto controllo e nonostante l’arrivo di centinaia di migliaia di turisti, i casi sono limitati e sopratutto non c’e nessuna persona ricoverata in terapia intensiva. Su tutte le furie anche il capogruppo della Lega Dario Giagoni che annuncia azioni immediate per tutelare i sardi e la Sardegna.

S.I.