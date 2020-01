Lavoro, incontro di Forza Italia

CAGLIARI – Proseguono gli incontri tematici di Forza Italia. Dopo l’incontro molto partecipato di Nuoro della scorsa settimana, nel quale si è discusso di agricoltura, del prezzo del latte, dei problemi del settore ovicaprino e del comparto zootecnico, i miei vertici di Forza Italia si ritrovano a Cagliari sabato 18 gennaio 2020 alle ore 10, presso il THotel, per parlare di lavoro. Una straordinaria occasione di incontro e confronto sui temi del lavoro e una splendida opportunità per accendere i riflettori sulle azioni presenti e future del Governo Regionale.

L’incontro è nato da una idea dell’assessore del Lavoro Alessandra Zedda e verrà moderato dall’ex sindaco di Alghero Marco Tedde. Parteciperanno il Presidente della Regione Solinas, gli assessori del lavoro Zedda e della programmazione Fasolino, il Coordinatore regionale on. Cappellacci, l’on. Pietro Pittalis, Parlamentari, i Consiglieri Regionali Cocciu, Talanas e Cera, i sindaci di Cagliari e Olbia Truzzu e Nizzi, l’On. Salvatore Cicu, esponenti di spicco di Forza Italia e autorevoli rappresentanti delle imprese e dei lavoratori . L’assessore Zedda avrà l’occasione per presentare le misure già varate e allo studio per le imprese e per i disoccupati, mentre l’assessore Fasolino illustrerà la decisione di inserire nella prossima manovra finanziaria 40 milioni di euro per le imprese artigiane.