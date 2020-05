L’anno della musica dal 2020 al 2021, tour e mega eventi

ALGHERO – Il 2020 doveva essere l’anno della musica. Tutti, ma proprio tutti gli artisti più noti e meno avevano fissato un tour. E’ anche normale. Perchè avere nel proprio curriculum delle date in quest’annualità era imprescindibile. Dunque, Vasco, Ozzy, Depeche, Metallica, Tiziano Ferro e poi tanti nomi minori degli ambiti metal, pop, hardcore, elettronica e altro. Ma niente, con le restrizioni in atto, possono farsi solo cose molto raccolte e comunque non si potrebbe mai godere appieno della potenza ed energia dei live. Chi non è stato mia ad un concerto, di quelli seri, non può comprendere.

Dunque, ben venga il rinvio di tutti questi eventi all’anno prossimo con le organizzazioni e gli enti pubblici che stanno riprogrammando i vari eventi. Tra questi, ovviamente, anche i vari mega festival come Sonar, Primavera Sound, Coachella, Glastonbury e in Italia Firenze Rocks pure il sardo Red Valley di Arbatax oramai divenuto in questi ultimi anni un appuntamento di caratura internazionale come era stato, fino due lustri addietro, il Festivalguer di Alghero. Dunque, l’anno della musica si è spostato dal 2020 al 2021 e c’è grande fermento per nuovi eventi e soprattutto per l’assalto ai biglietti dei vari tour e festival appena saranno messi in vendita.