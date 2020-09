L’Alguer, Diada Nacional a Villa Mosca l’11 de setembre

ALGHERO – La sede di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia commemora la Diada Nacional organizzando un ricevimento che si svolgerà a ViIlla Mosca l’11 settembre alle ore 19.00. Quest’anno, nonostante le sofferenze collettive legate alla pandemia del Covid 19, la Sede di Alghero della Generalitat de Catalunya vuole dare un piccolo segnale di rinascita collettiva, di volontà e tenacia per andare avanti. Per questo motivo abbiamo il piacere di invitarvi al ricevimento aperto a tutti i cittadini di Alghero previa e obbligatoria registrazione, dove potrete assistere al concerto di Ester Formosa & Elva Lutza che proporanno un repertorio che unisce la tradizione musicale catalana e sarda.

Ester Formosa è una rinomata cantante e attrice catalana con una prolifica carriera artistica, negli anni ha variato tra generi diversi, creando un incrocio personale tra la composizione di canzoni, musica popolare e atmosfere più jazz.Collabora con il duo sardo Elva Lutza dal 2012 e con questo gruppo si è esibito in numerosi concerti e festival in Catalogna, Francia, Inghilterra, Italia e, ovviamente, in Sardegna.

Gli Elva Lutza, Nico Casu e Gianluca Dessì, sono una delle formazioni più interessanti e “internazionali” del panorama sardo degli ultimi anni. Vincitori del Premio Andrea Parodi nel 2011, fanno una fusione tra musica tradizionale e improvvisazione jazz con altri generi. Il concerto di Ester Formosa con gli Elva Lutza comprende brani in catalano, sardo e antico sefardita,la lingua di alcune comunità ebraiche della penisola iberica. In ottemperanza alle ordinanze sanitarie, è obbligatoria la previa prenotazione, possibile tramite mail: alguer@gencat.cat oppure inviando un messaggio al numero 347 463 52 44.

Comunicat català:

L’Ofici de l’Alguer de la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia commemora la Diada Nacional organitzant una recepció que tindrà lloc a Villa Mosca l’11 de setembre a les 19 hores.



Enguany, malgrat el patiment col·lectiu que implica la pandèmia de la Covid 19, l’Ofici de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya vol donar un petit senyal de renaixement col·lectiu, de voluntat i perseverança d’anar endavant. Per això ens complau a convidar-vos a la recepció oberta a tots els ciutadans de l’Alguer prèvia i obligatòria inscripció, on es podrà gaudir del concert d’Ester Formosa & Elva Lutza que oferiran un repertori que uneix la tradició musical catalana i sarda.



Ester Formosa és una reconeguda cantant i actriu catalana amb una prolífica carrera artística, al llarg dels anys ha anat variant entre diferents gèneres, creant un encreuament personal entre composició de cançons, música popular i atmosferes més jazzístiques.

Col·labora des del 2012 amb el duo sard Elva Lutza i amb aquesta formació ha actuat en nombrosos concerts i festivals a Catalunya, França, Anglaterra, Itàlia i, per descomptat, a Sardenya.

Els Elva Lutza, Nico Casu i Gianluca Dessì, són una de les formacions més interessants i “internacionals” de l’escena sarda dels darrers anys. Guanyadors del premi Andrea Parodi el 2011, barregen música tradicional i improvisació de jazz amb altres gèneres.

El concert d’Ester Formosa amb els Elva Lutza inclou peces en català, sard i antic sefardí, la parla d’algunes comunitats hebraiques de la península Ibèrica.



Complint les ordenances sanitàries és obligatori la inscripció prèvia, podeu fer-ho a l’email alguer@gencat.cat o enviant un missatge al número 347 463 52 44