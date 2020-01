L’Agua ringrazia e si augura un’Alghero migliore

ALGHERO – “All’alba del 2020, dopo una serata fantastica, è doveroso soffermarsi un attimo per fare le dovute precisazioni e i dovuti ringraziamenti a chi ha permesso lo svolgimento di un evento che, come da 5 anni a questa parte , ha richiamato migliaia di presenze su una zona di Alghero purtroppo spesso dimenticata dalla programmazione degli eventi della Fondazione Alghero e del Comune”. Cosi da Lime Corporation ovvero l’organismo guidato dai fratelli Cassitta che possiede e gestisce, tra l’altro, il locale Agua di Alghero.

“Come Lime Corporation, Comitato Lungomare Dante, e il locale Agua vogliamo prima di ogni cosa ringraziare i nostri ospiti, che ci seguono e scelgono Alghero come meta per trascorrere l’ultima notte dell’anno apportando un importante risultato sotto il punto di vista turistico e dello sviluppo economico della città stessa. È infatti fondamentale sottolineare che, a differenza della manifestazione di Capodanno svolta nell’area Portuale, la quale ha visto coinvolti diversi ospiti, strutture e un ingente impiego di forze dell’ordine, la realizzazione dell’evento Capodanno Lungomare Dante non ha ricevuto alcun finanziamento pubblico”.

“Da cinque anni a questa parte il Lungomare Dante è divenuta meta di tantissimi giovani che accorrono da tutta la Sardegna, complice la nostra offerta di intrattenimento innovativa e soprattutto a costo zero per l’amministrazione. Segnaliamo inoltre la fattiva collaborazione della Ciclat, che si è tradotta in un sinergico intervento, che ha consentito il tempestivo ripristino dello stato dei luoghi a meno di un’ora dal termine degli eventi. Inoltre, sarà premura del nostro Staff intervenire anche nella pulizia della scogliera a mare; si tratta di interventi che già per politica aziendale vengono effettuati di frequente e a prescindere dalla tipologia di rifiuti, che spesso non afferiscono minimamente alla nostra societá che tra l’altro è stata tra le prime a scegliere di lavorare con prodotti Ecosostenibili e Biodegradabili, proprio per sottolineare la sensibilità all’ambiente”.

“Ringraziamo di cuore anche tutto il personale che ha collaborato al fine di garantire tranquillità e sicurezza durante tutto l’evento, il comando dei Vigili Urbani, che ha da subito accolto la nostra richiesta di chiusura temporanea al traffico di tutta la via, i volontari impiegati come addetti di sicurezza e soccorso, i tecnici che hanno seguito tutto l’iter burocratico e tutto lo staff che ha lavorato in silenzio dietro le quinte, un team di professionisti che permette la realizzazione e lo svolgimento di un evento in sicurezza, in un periodo storico che ha bisogno, visti i recenti avvenimenti di cronaca, di ritrovare fiducia e entusiasmo in quel che ha reso famosa la Riviera del Corallo nel mondo della movida isolana e non”.

“Siamo già a lavoro, come Lime Corporation e come Comitato, per programmare un calendario eventi per tutto il 2020 che possa coinvolgere tante imprese cittadine che tanto vorrebbero offrire alla collettività nella speranza che possa essere in parte condiviso anche dalla Fondazione Alghero e dall’Amministrazione come segno tangibile di una forte sinergia tra imprese e città, nella direzione di uno sviluppo economico e turistico da tempo sottovalutato. Auguriamo a tutti un fantastico 2020 nella speranza sempre viva, che l’identità gioiosa della nostra cittadina sovrasti i cori negativi dei pochi soliti noti sempre pronti a distruggere piuttosto che costruire”.