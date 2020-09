La Vela che unisce: giornata di festa ad Alghero

ALGHERO – Domenica 6 settembre, presso il Circolo del Mare di Fertilia si è tenuto l’evento “La Vela che unisce”, organizzato dai Club Rotaract Sassari Nord e Alghero. Gli istruttori della Scuola di vela Sailing For Living hanno accompagnato per un’intera giornata i ragazzi venuti da tutta la Sardegna, insegnando loro le basi della vela, prima con una lezione teorica e poi con un’uscita in mare tutti in insieme, per una veleggiata nel golfo di Alghero. Il ricavato verrà destinato ad una spesa solidale per la Casa della Fraterna Solidarietà di Sassari.

Patrocinata dal Distretto Rotaract 2080, sponsorizzata da Acqua San Martino e Giara, con la Collaborazione del Comune di Alghero, l’iniziativa è stata accolta con successo dai 40 ragazzi che vi hanno partecipato: tra onde e risate, gli equipaggi si sono cimentati nel bellissimo sport della vela, credano tra loro nuovi legami anche di amicizia, all’insegna del lavoro di squadra, del rispetto del mare e della solidarietà verso il prossimo. La giornata si è conclusa con un pranzo tutti insieme presso il ristorante Cohiba di Fertilia. Per vedere le foto dell’evento e saperne di più sui prossimi eventi organizzati dalle Associazioni e dalla Scuola di Vela è possibile visitare le loro pagine social Instagram e Facebook.

Nella foto i ragazzi che hanno partecipato alla festa