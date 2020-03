Interreg, due importanti progetti ambientali

ALGHERO – L’amministrazione Comunale, fa sapere il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas, ha ancora in corso due Progetti Europei del Programma Interreg: uno, denominato Retralags, nel quale siamo comune Capofila per la tutela e valorizzazione della Laguna del Calich attraverso il quale abbiamo approvato il Contratto di Laguna (primo in Sardegna e secondo in Italia) come strumento di governance in un territorio dove insistono un’infinità di Enti e soggetti privati che a vario titolo hanno delle competenze sull’area; l’altro, denominato ADAPT, rivolto al rafforzamento delle capacità dei sistemi urbani di prevenire e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici con particolare riferimento alle alluvioni urbane da acque meteoriche, realizzando azioni per migliorare le conoscenze, le competenze istituzionali, della società civile; definendo strategie e piani di adattamento, appunto, ai cambiamenti climatici; realizzando azioni pilota per la riduzione dei rischi e dei danni derivanti dalle alluvioni urbane.

“I cambiamenti climatici sono una realtà evidente e i danni derivanti da esso ricadono sui territori, sulla popolazione e sul tessuto economico -sociale. Occorrono, quindi, soluzioni efficienti ed efficaci per mitigare e contenere gli effetti ripensando al modo di operare nelterritorio. Ci sono molte azioni che ciascuna comunità può fare a riguardo come: educazione ambientale; passaggio rapido all’energia pulita; trasporti pubblici garantiti per tutti; infrastrutture e sostenibilità ambientale; aggiornamento regolamenti edilizi per il risparmio energetico ed efficientamento degli edifici pubblici; adeguamento strumenti urbanistici con i vari Piani (PAI- PAES – adattamento climatico- ecc.); manutenzioni costanti dei canali, caditoie, ecc.; contenimento del rischio idraulico; corretta gestione delle acque; ecc. ecc..”, commenta sempre Mulas.

Entrambi detti Progetti Europei hanno concorso e concorrono a migliorare e rafforzare la corretta gestione del territorio attraverso modelli innovativi di governance integrata del territorio. Il Contratto di Laguna e il Progetto ADAPT diventano, quindi, strumenti fondamentali per attuare il processo che aiuti le Istituzioni Pubbliche, i privati e i portatori diinteresse ad individuare strumenti di gestione e di programmazione sostenibili e integrati dei territori.