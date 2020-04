Insieme ce la faremo, Primo Maggio su Sardegna Uno

ALGHERO – Parte dalla Sardegna l’iniziativa con lo slogan “ Insieme ce la faremo” dove la musica ancora una volta si mette a disposizione come veicolo di comunicazione solidale e di speranza, per esprimere la loro vicinanza a tutti coloro che in questo momento vivono il dramma legato al Covid 19, che purtroppo ha cagionato la morte di migliaia di persone in tutto il mondo. Tanti gli artisti della musica e volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, nazionali e stranieri ma per la maggior parte dalla Sardegna, che hanno voluto presenziare alla nobile iniziativa. Di certo non dev’ essere stata un’ impresa facile programmare un evento di tale portata, soprattutto sul piano tecnico, per via delle restrizioni volte a mitigare/prevenire il contagio del virus. Il tutto quindi rigorosamente in “smart working” .

Tra gli artisti internazionali e nazionali, Jesse Lee Davis, Paula Mitrache in arte Haiducii, Dante Thomas, gli Istentales, Giovanni Costello, I Collage, i Bertas, Alberto Bertoli, Marco Baroni, Sergio Cammariere, nonché un folto numero di artisti rigorosamente Sardi. Inoltre la città Catalana, Alghero, darà il suo contributo artistico grazie alla partecipazione di tre artisti di grande valore, come Claudia Crabuzza, Giampiero Barceloneta, che in questo caso indosserà la doppia veste di cantautore e presentatore e in fine Riccardo Doppio, da tanti anni emigrato all’estero, musicista e cantautore di fama internazionale che neglianni ha collaborato con artisti di spicco come Rafael Cortès e per oltre 10 anni, con Alex Britti.

La serata vedrà inoltre la partecipazione di vari ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport come Manuela Arcuri, Antonio Zequila, Stefano Belisani in arte Elio , Tullio De Piscopo, Uberto Carretti e l’ex punta di diamante ,difensore e centrocampista della Juventus,nonché il primo calciatore Sardo ad indossare la maglia della Nazionale Italiana , l’ Agherese, Antonello Cuccureddu.

Il tutto trasmesso in “smart working” sul canale “Sardegna Uno” alle ore 21,15, dove sarà possibile vedere il programma, in Sardegna, sul digitale terrestre e nel resto del mondo scaricando l’upp “Sardegna uno TV”. I conduttori del programma sono i tre agenti 0010, impegnati in Sardegna, con le loro inchieste, per smascherare le malefatte e i soprusi;Giampaolo Barceloneta, Antonella Cuccureddu e Gianni Careddu Panu.