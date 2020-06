Incidente ad Alghero, scontro Jeep-motocarrozzella

ALGHERO – Incidente questa mattina ad Alghero. In via Matteotti, l’arteria che collega le vie Valverde e Giovanni XXIII, è stata teatro di uno scontro piuttosto irruento tra una motocarrozzella e una Jeep. Il forte botto ha causato il ribaltamento del veicolo della Piaggio, mentre il suv ha riportato alcuni danni alla fiancata. Anche un’auto parcheggiata ha riportato dei danni. L’indicente è stato causato dall’uscita azzardata dal parcheggio da parte dell’Ape Piaggio ed a riportare le contusioni maggiori sono state proprio le due persone a bordo del piccolo mezzo su tre ruote. Sul posto oltre la polizia anche i vigili del fuoco che si sono impegnati per liberare la carreggiata.

Nella foto di Ivan Catalano l’incidente di questa mattina

S.I.