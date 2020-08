Incendi, Pais: massima attenzione, grazie agli operatori

SASSARI – Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais sta seguendo ora dopo ora l’evolversi degli incendi che da questa mattina, anche a causa del caldo, sono scoppiati in varie zone della Sardegna. “Purtroppo anche quest’anno la stagione del fuoco – ha detto il Presidente Pais – ha ripreso con tutta la sua violenza devastando territori e mettendo in grave pericolo la popolazione. Le Istituzioni devono creare strumenti legislativi sempre più efficaci e moderni che permettano di monitorare costantemente ogni angolo della nostra terra”.

Gli incendi di oggi stanno interessando numerose zone del sassarese, del nuorese e del Sud Sardegna. “Un sentito ringraziamento – ha affermato Pais – va a tutti gli uomini del Corpo forestale, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e ai volontari che stanno lavorando incessantemente per arginare le fiamme e quindi per mettere in sicurezza le popolazioni e il territorio”.

Nella foto il Presidente Pais

S.I.