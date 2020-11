In-House, tamponi negativi: ripresa attività

ALGHEEO – Martedì riprende l’attività della Società In House. I tamponi effettuati ai 60 dipendenti sono risultati tutti negativi. Il caso di positività individuato nei giorni scorsi ha fatto scattare tutte le procedure insieme all’autorità sanitaria per l’effettuazione dei test, che fortunatamente hanno dato esito negativo. Al dipendente positivo attualmente ricoverato va il pensiero del Sindaco Mario Conoci e del Presidente della Società In House Gennaro Monte, con “un abbraccio e un augurio di pronta guarigione e di un pronto ritorno al lavoro”. Il Sindaco si sofferma inoltre “sulla situazione di tutto il personale del Comune che sta lavorando con impegno massimo. Tutti i settori stanno operando con grande sforzo per superare questa difficile situazione che ci vede impegnati contro l’emergenza sanitaria e a contrastare gli effetti che produce sul tessuto sociale ed economico”.

Procede nel frattempo l’attività della prima delle due postazioni nel Comune di Alghero che effettuano test rapidi per la ricerca e identificazione di soggetti positivi al Covid. l’attività avviata dal Alghero Soccorso nel Parco Stazione, in via Don Minzoni, ha già fatto registrare numeri importanti. Giovedì, il rimo giorno di attività, i test effettuati hanno superato la cifra di 50. Per i prossimi giorni, martedì e giovedì, dalle 9,00 alle 13,30, le prenotazioni hanno