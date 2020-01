Il Governo boccia la 4 corsie: istanza delicata

ALGHERO – “Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in conformità al parere tecnico istruttorio espresso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, ha espresso parere negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale, alla localizzazione e all’approvazione del Progetto Definitivo SS 291 “della Nurra” – Lavori di costruzione del 1° Lotto da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del 4° Lotto tra bivio Olmedo e l’Aeroporto di Alghero — Fertilia (bretella per l’aeroporto), ricadenti nel Comune di Alghero, così come proposto dalla Società ANAS S.p.A.”. A darne notizia è la parlamentare del Movimento 5 stelle Paola Deiana. Una pessima notizia per Alghero che deriva dalle scelte del Governo Conte guidato dal Partito Democratico, Sinistra e 5 Stelle.

“E’ un’istanza molto delicata – afferma la deputata algherese -. Restano distanti le posizioni di MATTM e MIBAC da una parte, Consiglio Superiore Lavori Pubblici, MIT e Regione dall’altra”. “Nonostante i due pareri negativi – spiega Paola Deiana -, così come mi sono battuta per non perdere i finanziamenti dell’opera e metterli al riparo per ben due anni, anziché uno, anche adesso, con lo stesso impegno, lavorerò per portare al termine questa battaglia e presentare, in tempi stretti, l’istanza al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), considerato che abbiamo ancora questa possibilità”.

Sul parere negativo è stata informata anche la Regione Sardegna che ha provveduto a contattare la parlamentare, alla quale è stata richiesta una stretta collaborazione. “Si lavorerà in sinergia nell’esclusivo interesse di ribaltare questa valutazione”, ha detto Paola Deiana. Una stretta collaborazione che si avvierà nei prossimi giorni con il primo incontro tra le parti interessate.