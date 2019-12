Guardia Grande, festa per il nuovo parroco

ALGHERO – È stato un Sabato di festa nella Borgata di Guardia Grande per La cerimonia di insediamento del nuovo parroco Padre Sebastiano Martinez, officiata dal Vescovo di Alghero Mauro Maria Morfino. La cerimonia si è svolta nella Chiesa di nostra Signora della Guardia per l’ occasione gremita di gente. L’evento organizzato dal comitato di borgata Guardia Grande-Corea (pres. Angelo Sanna) con la collaborazione della associazione socio culturale e sportiva (pres. Gavino Pinna), dal comitato dei festeggiamenti Nostra Signora Della Guardia (pres. Giovanni Morittu), il Comitato Zonale Nurra (pres. Tiziana Lai) con il supporto del parroco Don Sebastiano Martinez, parroco di Guardia Grande.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Alghero Mario Conoci, il consigliere trova il consigliere Pirisi e il presidente del comitato di Sa Segada. A margine della cerimonia, prendono la parola il Presidente Angelo Sanna per gli auguri di benvenuto Al nuovo parroco e per chiedere urgenti lavori di ristrutturazione alla chiesa, Ringraziando tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita dell’evento. Successivamente il presidente del comitato zonale Nurra Tiziana Lai, ribadisce gli auguri di benvenuto Al nuovo parroco.

Il vescovo che ha apprezzato lo stile della chiesa, ha potuto verificare di persona lo stato di degrado in cui questa versa, e si é reso disponibile ad un confronto con gli enti Regionali e comunali per trovare insieme una soluzione condivisa. Al termine della cerimonia è stato allestito un rinfresco dove sono stati offerti i prodotti della nostra terra e dolciumi vari fatti dalle mani sapienti delle donne della nostra Borgata. Ad allietare l’evento sono intervenuti anche i coro baratz con alcuni canti del loro repertorio.