Governo-Comuni, verso sospensione tutti tributi

ALGHERO -“Importante boccata d’ossigeno”, è l’ex-sindaco Marco Tedde a commentare le anticipazioni dell’atteso decreto (si spera anche ultimo e dunque piuttosto sostanzioso negli aiuti) del Governo Conte per arginare la devastante ed epocale crisi economica. “Secondo la bozza del decreto che verrà varato il prossimo aprile, le Giunte comunali potranno celermente decidere la sospensione di Imu, Tari e degli altri tributi locali fino al 30 novembre, senza passare attraverso i Consigli Comunali”.

E ancora Tedde. “La sospensione sarà compensata da un’anticipazione di liquidità da Cassa depositi e prestiti con lo Stato nel ruolo di garante di ultima istanza per andare in soccorso alla cassa degli enti locali che decideranno lo stop”. Dunque una buona notizia per i cittadini che si accompagna alle altre misure comprese quelle di sostentamento tramite buoni pasto e soprattutto, l’altra in definizione, sugli aiuti a tutti tramite “reddito di emergenza” di 600 euro. Misure attese che però devono vedere anche degli immediati e straordinari “piani di sviluppo locale” per attivare economie e lavoro anche nei vari territori anche dai Comuni stessi, altrimenti la crisi sarà difficilmente superabile.