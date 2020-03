Giulini contro Spadafora: basta populisti, urge serietà

CAGLIARI – Governo Conte ancora sotto accusa per la pessima gestione dell’emergenza di queste settimane. Oltre gli evidenti problemi nella comunicazione e programmazione delle azioni da attuare, adesso c’è lo scontro sullo sport. “Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti”. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, con un tweet, prende posizione in queste ore concitate anche per il calcio sull’emergenza coronavirus.