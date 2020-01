Giorno della Memoria, Conoci: mai più orrori

ALGHERO – “Il Giorno della Memoria, dedicato alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Il consiglio comunale di Alghero, insieme ai consigli comunali di Sassari e Porto Torres, ha partecipato alla grande manifestazione tenutasi presso il Teatro comunale di Sassari.

Una mattinata dedicata a diffondere la conoscenza della #Shoah e degli altri crimini perpetrati dal nazifascismo durante la seconda guerra mondiale.

Per non dimenticare, ma non solo, ho detto nel mio intervento che ognuno di noi è responsabile con i propri comportamenti individuali, ma anche con le parole e gli scritti, a tenere alta l’attenzione sul rispetto di chi ci è prossimo.

Una bellissima mattinata densa di significati, grazie alla partecipazione degli studenti, che ci hanno dato dimostrazione di maturità e di grande attaccamento ai valori della tolleranza e della conoscenza del passato quale monito affinché si possa pensare ad un futuro nel quale non si ripetano più gli orrori che oggi abbiamo voluto imprimere ancora di più nella nostra memoria”.

Sindaco di Alghero, Dott Mario Conoci