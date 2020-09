Gazebo, chiasso per niente: siamo maturi

ALGHERO – “Pochi urlatori da tastiera pronti a gridare allo scandalo per qualsiasi iniziativa presa dall’amministrazione con il solo scopo di fare ripartire la città.

Per la Scala Piccada sono stati montati alcuni stand in largo San Francesco per gli sponsor.

Post contro post e un sacco di chiasso per niente.

Alghero sarà il sipario della prima gara automobilistica del 2020 durante la pandemia.

I gazebo e il loro posizionamento erano già oggetto di valutazione fra le mille difficoltà dell’organizzazione.

Ma noi riusciamo a dividerci in destra e sinistra anche su questo.

Sono sempre più amareggiata nel dover constatare che in un momento così complicato per tutti qualcuno impieghi il tempo prezioso solo per alimentare critiche e pettegolezzi, ancora di più quando questo viene fatto da ex amministratori.

Fermo restando che i consigli le osservazioni e perché no anche le critiche sono sempre ben accette, bisogna sicuramente rivedere il modo.

Bisogna capire che oggi più che mai c’è bisogno di sentirsi comunità per avere la forza di ri-partire in salita.

Resto comunque un’inguaribile ottimista!

E adesso godiamoci la pioggia.

Ci attende un lungo inverno”.

Assessore servizi sociali Maria Grazia Salaris