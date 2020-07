Fruit Party all’Hermeu e Veronica the Voice all’Agua

ALGHERO – Doppio appuntamento oggi tra musica ed enogastronomia. Dalle 18.30 ci sarà il Fruit Party nello stabilimento Hermeu vicino Conghiglia a Maria Pia. Frutta fresca de l’Orto sotto Casa, Sangria e tante fette di anguria a prezzi speciali per trascorrere qualche ora di svago con la migliore musica di oggi.

Poi spazio al notturno con Veronica Dalla Valle in arte Veronica The Voice , classe 96 nasce come vocalist dell’Agua diversi anni fa grazie allo spazio dedicatogli da Marco e Claudio Cassitta, e attraverso un percorso artistico ramificato si affaccia al trap presentando il suo nuovo singolo: Adios. La produzione, firmata da Benny Suede è in linea alle nuove tendenZe giovanili dai suoni melodici che richiamano gli slang dei piu giovani e le sonoritá ricercate ormai in tutte le classifiche nazionali. Il video diretto da Alessio Satta con la regia di Mr. Dru (Lamp Recordz) vede la giovane Veronica distrecarsi in vari scenari tra qui proprio il rinnovato Club Agua che l ha vista nascere a livello professionale e che oggi vanta grandi riconoscimenti a livello regionale e non. Una giovane artista Algherese con tutte le carte in regola per ritagliarsi il suo spazietto in uno scenario sempre piu ricco di alternative anche della nostra isola. La presentazione ufficiale del brano sarà questo Sabato presso l’Agua di Alghero in via lungomare Dante 10. Il videoclip del brano, che ha superato il migliaio di visualizzazioni praticamente dopo poche ore dalla sua uscita è visibile su youtube e la canzone è gia presente su spotify .