Fratelli d’Italia indica Grossi per il cda Parco

ALGHERO – “Fratelli d’Italia propone al sindaco il nome di Adriano Grossi quale componente del consiglio direttivo del Parco Regionale di Porto Conte”. Cosi da Fratelli d’Italia Alghero riguardo l’indicazione della figura che dovrebbe essere inserita nel Cda del Parco di Porto Conte. “L’assemblea del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, che coincide con il Consiglio Comunale, lunedì 3 dicembre sarà chiamata ad eleggere i 3 componenti del consiglio direttivo dell’Azienda speciale che gestisce il Parco di Porto Conte. Il nome di Adriano Grossi viene proposto dal Consigliere comunale Christian Mulas d’intesa con l’assessore Marco Di Gangi e con i vertici provinciali del partito di Giorgia Meloni sia per la sua militanza sia per il profilo e l’esperienza personale. 68 anni, geometra, imprenditore, ha svolto il ruolo di consigliere comunale e dal 2002 al 2006 è stato commissario straordinario dell’Ente provinciale per il turismo”.

“Christian Mulas e Marco Di Gangi sono certi che il contributo di Fratelli d’Italia sul futuro del Parco di Porto Conte sarà fondamentale, non solo per il ruolo che sarà chiamato a svolgere Adriano Grossi, ma anche per quello dell’assessore regionale della difesa dell’ambiente Gianni Lampis espressione del partito nella Giunta regionale e dello stesso Christian Mulas presidente della Commissione Consiliare competente in materia di ambiente. Un Parco Regionale che, insieme all’Area Marina Protetta deve affermarsi come uno dei principali driver dello sviluppo turistico sostenibile del nostro territorio”.