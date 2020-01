Fratelli d’Italia, ecco le “Caserme Verdi”

CAGLIARI – “Vi ho raccontato che a inizio legislatura – presentando le linee programmatiche del suo mandato – il Generale Farina parlò del progetto “Caserme Verdi”. Una bellissima idea che però non prevedeva la Sardegna. A quel punto alzai la mano e chiesi il motivo. Mi rispose che non si fanno progetti in casa altrui senza il permesso dei padroni. Dopo alcuni mesi, anche la Sardegna era compresa con Cagliari e Teulada”. Cosi il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Sasso Deidda che commenta l’importante risultato ottenuto per la Sardegna.

“E’ stato mostrato alla città. Il Generale di Divisione Vasco Angelotti ha aperto i lavori illustrando i lineamenti progettuali dello “Studio Grandi Infrastrutture – Caserme Verdi“. Erano presenti il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, il Capo Dipartimento Infrastrutture dello Stato Maggiore dell’Esercito, il Prefetto Lucia Volpe, il rappresentante del Governo per la Regione Sardegna Michele Pais, il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, il Sindaco della città di Cagliari Paolo Truzzu, il Prefetto della città di Cagliari Dottor Bruno Corda, l’Assessore per l’Ambiente della Regione Sardegna Gianni Lampis e numerose altre autorità e qualificati esponenti del mondo universitario, industriale, della ricerca e dei media. Meno caserme in città, dunque, meno cosiddette “servitù” ma più strutture moderne aperte ai servizi per i cittadini ma soprattutto per il benessere dei nostri militari”.

Nella foto l’illustrazione del progetto “Caserme Verdi”

A.M.