Forza Italia: dopo criticità, accelerare su agenda

ALGHERO – “Apprezzamento per il grande lavoro svolto dai due assessori, dal gruppo consiliare e dal Presidente della Fondazione. Direttivo che li incoraggia, sostiene e traccia la strada dell’azione politica del partito e dei suoi rappresentanti, anche incoraggiandoli a ulteriori sforzi in tema di comunicazione del lavoro svolto“. Nuovo incontro di Forza Italia Alghero che va avanti nel percorso di realtà politica trainante dell’attuale amministrazione comunale. Per questo, tramite il suo direttivo, fa il punto della situazione e ribadisce dei passaggi che, oramai, paiono non più rinviabili: opere, comunicazione, agenda politica, programmazione e rinnovo partecipate.

“Dopo la prima fase di “due diligence amministrativa”, volta a valutare le criticità di una macchina amministrativa che deve invece esprimere tutte le sue potenzialità, e dopo avere affrontato le emergenze, ora Forza Italia e i suoi rappresentanti lavorano per disegnare il futuro di Alghero programmando il raggiungimento di obbiettivi a medio e lungo termine per migliorare la qualità della vita degli algheresi, creare occupazione e rendere la città più accogliente. In questa direzione va l’impegno del Sindaco Conoci, che merita di essere sostenuto e incoraggiato, per creare dopo 9 anni di assenza una struttura di programmazione dotata di professionalità in grado di reperire risorse e progettare il futuro”.

“Il Direttivo ricorda che con la collaborazione di un valido ufficio programmazione l’amministrazione Tedde poté realizzare una mole imponente di opere pubbliche che cambiarono il volto della città. Il Direttivo auspica che ad horas venga definita la indispensabile governance delle partecipate e si appresta ad affrontare i singoli temi che dovranno contribuire a comporre l’agenda politica di Forza Italia che assieme alla maggioranza e al Sindaco intende costruire un nuovo orizzonte di benessere e prosperità per Alghero e gli algheresi.