Fondazione, critiche sui ritardi e causa Tocci

ALGHERO – “Riconoscimento del lavoro fatto in questi anni dalla Fondazione Alghero. È quanto è emerso dalla seduta delle commissioni consiliari, nella quale sono stati auditi i componenti del cda. Progetto Med Gaims, Lavoras, biglietto family ma anche gli allestimenti urbani che saranno riproposti in collaborazione col liceo artistico e Tonino Serra. Dopo anni di polemiche finalmente l’ammissione che quanto è stato fatto merita di essere continuato”. Cosi i consiglieri comunali dei gruppi di Centro Sinistra – Futuro Comune, Sinistra in Comune, X Alghero riguardo la commissione sulla Fondazione Alghero.

“Abbiamo anche appreso con non poca soddisfazione che la causa intentata dal Professor Mario Tocci contro la Fondazione sul bando di selezione del direttore si è conclusa con un nulla di fatto perché lo stesso non si è presentato per ben due volte all’udienza. Ricordiamo che il professore, già componente del direttivo di Forza Italia e oggi impegnato in conferenze online sul sito della Fondazione, aveva fatto ricorso al TAR e un esposto contestando la sua esclusione dalla selezione. Si chiude così una pagina fatta di pesanti illazioni e strumentalizzazioni che hanno pesantemente caratterizzato la politica cittadina”.

“Non possiamo però non manifestare la nostra preoccupazione per il fatto che a oggi, 23 maggio, ancora non abbiamo nessuna programmazione per la stagione estiva, mentre altre destinazioni si affacciano sul mercato con un prodotto ben delineato, Alghero resta al palo”:

“Riaprono le grotte, quale occasione migliore per creare un pacchetto che includa parco e operatori privati e promuovere la nostra destinazione almeno nel territorio regionale? Si è parlato di biglietto unico ma il prodotto non è pronto e chissà quando lo sara’ . Se non ora quando promuovere il turismo attivo , cicloturismo, equitazione, vela? I nostri operatori sono pronti. Non possiamo perdere altro tempo, Alghero ha la fortuna di avere una fondazione dedicata al settore cultura e turismo. Facciamo in modo di non sprecare questa opportunità”.