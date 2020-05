Famigliando, supporto psicologico ad Alghero

ALGHERO – Una ricerca dell’Università Cattolica, pubblicata in questi giorni, scatta una fotografia sullo stato di stress delle famiglie italiane e rivela che il peso dell’emergenza è stato spesso scaricato su di loro, inoltre si è rilevato che Il benessere psicologico è più basso tra i genitori che hanno figli piccoli o adolescenti.

Possiamo immaginare che anche dopo il lockdown, i prossimi mesi per le famiglie italiane saranno comunque “critici”; allora per aiutarle in questo tempo di post quarantena, “Famigliando” ha pensato di offrire uno spazio “virtuale” di ascolto e sostegno alla genitorialità, nel quale potrete contattare la nostra psicologa e chiedere supporto: sulla gestione del tempo in casa, per provare a ritrovare le energie che ogni tanto ci abbandonano, per trovare strumenti e risorse che ci aiutino a vivere un ascolto costruttivo in famiglia e per avere un momento di conforto e confronto.

Il servizio è gratuito ed è rivolto a tutti i genitori e le famiglie e sarà su appuntamento, basterà contattare Famigliando al numero 3701398440 (anche tramite un messaggio). Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito www.famigliando.it o le nostre pagine social su facebook e instagram @famigliando.associazione