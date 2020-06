Ex Astra, pubblicato avviso per la gestione

SASSARI – Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso del Cine-teatro ex Astra, di proprietà comunale. La presentazione della candidatura potrà avvenire da oggi, 3 giugno, e fino alle 13 del 25 giugno via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it. La gestione dovrà, attraverso iniziative che permettano di mantenere la struttura viva e partecipata, promuovere la collaborazione con associazioni, gruppi di compagnie e operatori culturali. L’assegnazione temporanea del Cine-teatro, con la sua sala-platea di 361 posti a sedere, avverrà in base a uno specifico progetto redatto e presentato dagli interessati.

Obiettivo dell’Amministrazione è rendere l’ex Astra uno spazio-contenitore di eventi e attività culturali della città, attraverso lo svolgimento di iniziative legate al cinema, allo spettacolo dal vivo, laboratori e spazi per le scuole. Possono presentare domanda associazioni culturali, Onlus ed enti noprofit, che abbiano i requisiti previsti dall’avviso. La concessione durerà 3 anni. L’Amministrazione ha la possibilità, in base ai risultati ottenuti nei tre anni, di prorogare il contratto di ulteriore tre anni, a condizioni da rinegoziare sulla base degli esiti economici realizzati nel primo triennio.

È obbligatorio prevedere un sopralluogo all’ex Astra, secondo i tempi e le modalità da concordare via mail scrivendo a antonello.piredda@comune.sassari.it, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento. La visita alla struttura dovrà avvenire almeno dieci giorni prima della scadenza per la presentazione delle propost,e prevista per il 22 giugno. Tutte le informazioni, con la manifestazione di interesse integrale, e la modulistica sono pubblicate sul sito www.comune.sassari.it