Erbacce, mancanza decoro e caos lavori

ALGHERO – “Lo avevamo denunciato già durante la sessione di bilancio: le risorse destinate alle manutenzioni sono del tutto insufficienti per garantire l’annunciato ordine e decoro in città”. Nuovo intervento dei Consiglieri Conunali di Centrosinistra che mettono in evidenza la non sufficiente condizione del decoro e verde in città che fa il paio al caos per i lavori che stanno creando aggiuntive difficoltà alle prime aperture delle attività e ai residenti stessi.

“Purtroppo basta fare un giro in città o osservare le foto che circolano sui social per dire, con buona pace del Sindaco, che avevamo ragione. Con pochissime risorse umane e ancor più insufficienti risorse economiche non si può recuperare il pregresso e tanto meno si può chiedere all’Assessore di turno di fare miracoli. Chiediamo al Sindaco se abbia intenzione, finalmente, di proporre una variazione di bilancio finalizzata a rafforzare e rilanciare la programmazione degli interventi per lo sfalcio delle erbacce sulle pertinenze comunali e la pulizia delle formelle, sulle alberate, la ricarica e il mantenimento prati, il monitoraggio e la manutenzione degli impianti di irrigazione, la sistemazione delle aree gioco nei parchi pubblici e il percorso vita in pineta, prevedere il ricambio stagionale dei fiori nelle fioriere dislocate in città”.

“Avevamo sollecitato risorse anche per gli interventi fitosanitari sugli olmi e sulle palme, l’interruzione dei quali porterà conseguenze che vedremo purtroppo nelle prossime settimane e graverà sulle già provate attività economiche. Non possiamo non rilevare, invece, con piacere che il nostro accesso agli atti del 4 aprile, finalizzato ad avere un aggiornamento puntuale dei lavori commissionati alla Società In House, al quale abbiamo avuto risposta dopo un mese, è servito per lo meno a sbloccare il pagamento delle prestazioni effettuate, fondamentale per garantire alla società stessa di operare con serenità e programmare gli interventi in maniera più puntuale. Se serve per sollecitare maggior celerità useremo in maniera più sistematica lo strumento dell’accesso agli atti”.

“È auspicabile, ora, una ripresa importante dei lavori di ripristino delle pavimentazioni dei marciapiedi, della manutenzione delle strade e della segnaletica stradale: non si contano ormai le vie in cui è necessario intervenire. Così come dei lavori disordinatamente sparsi nelle vie cittadine con approssimativi e improbabili cartelli segnaletici. Chi di dovere intervenga per vigilare sulle ditte esecutrici dei lavori chiedendo sicurezza, decoro e velocità nell’esecuzione dei lavori assegnati e dei quali chiediamo una puntuale indicazione al fine di limitare i disagi sulla circolazione stradale.”

“Occorre un deciso cambio di passo, anche in un periodo straordinario come questo non si può e non si deve trascurare l’ordinario. Manutenzioni e verde non possono essere assolutamente abbandonate al loro destino e la città deve prepararsi ad accogliere i coraggiosi turisti che sceglieranno Alghero pur in questa travagliata stagione turistica”.