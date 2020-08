E’ tutto pronto per il Ferragosto all’Agua

ALGHERO – E’ tutto pronto per il Ferragosto algherese anche quest’anno firmato Agua. “In una stagione particolarissima, dove le proposte artistiche e di spettacolo istituzionali vengono a mancare per via del covid Alghero si presenta con una proposta piuttosto scarna, in linea a quella degli altri comuni isolani, e si lascia alle imprese locali il compito di proporre delle valide alternative di richiamo per quello che tutti conoscono come il “Capodanno estivo”, una tra le date più importanti del calendario che , per certi versi ormai da anni, segna anche l’inizio della fine per la stagione estiva che conta sempre meno giorni a disposizione dei turisti e locali. Come da anni ormai. L’Agua propone una serata dal tramonto fino all’alba con una LineUp di dj locali e non, si susseguiranno nelle consolle del locale che è ormai un punto di riferimento per turisti e non, vari Dj e vocalist tra i quali Alessio Serra, Xaby, VeronicaTheVOice, SPotyMix e lo Special Dj Mike che suoneranno fino alle 5 del mattino cosi come prevede l’ordinanza comunale cittadina per la notte del ferragosto”.



“Mancheranno quindi i fuochi in città come annunciato dall’amministrazione ma ci si aspetta comunque un forte afflusso di presenze per il nostro locale” spiega il titolare Marco Cassitta “in base alle normative in vigore come ogni fine settimana, contingenteremo gli ingressi nel locale garantendo la possibilità di accedere ai bagni e al bancone ai soli muniti di mascherina, siamo molto attenti alle normative, spiega, abbiamo creato dei corridoi di ingresso e uscita per il locale dove un addetto si preoccupa di filtrare gli ingressi, misurare temperatura e far indossare la mascherina per accedere nella pista interna che, cosi come indicato dal dpcm ancora non si potrà usufruire come in nessuna serata fino ad ora. La nostra fortuna, è la possibilità di sfruttare la nostra terrazza fronte mare su via lungomare dante dove i clienti possono godersi un buon drink e tutta la buona musica proposta dai nostri dj fino alle prime ore dell’alba. L’ingresso è libero”.