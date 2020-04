“E’ l’ora delle scelte: Maria Pia può ospitare degli alberghi”

ALGHERO – “E’ l’ora delle scelte”. Come indicato anche dall’articolo di ieri di Alghero, uno dei tanti riguardo la necessità di imprimere una netta accelerata ai tanti progetti ancora irrealizzati di questo territorio, il Sindaco Mario Conoci ha risposto “presente”. Il Primo Cittadino evidenzia, ad un’emittente regionale, che “si tratta di terreni con vincoli paesaggisti, ma gli interventi si possono fare attraverso il necessario passaggio in Consiglio Comunale e coinvolgendo la città”.

Le recenti sentenze che hanno resa pubblica una notevole porzione di quell’area, è proprio il Comune, e dunque l’Amministrazione di Centrodestra in carica, che può finalmente intervenire e realizzare gli interventi attesi da decenni. “Se c’è un’area dove poter qualificare la propria offerta ricettiva è proprio quella di Maria Pia”. Parole, da parte di Conoci, che fanno ben sperare e che inducono a pensare che, a breve, si potranno attivare gli iter per realizzare degli interventi. Considerando anche la possibilità di creare, a ridosso del Palazzo dei Congressi, spazi per intrattenimento, svago e sport con un ampio parco sul litorale che attende solo di essere creato.