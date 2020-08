ALGHERO – Incidente stradale intorno alle 19,30 sulla strada dei 2 mari fronte distributore del gas in zona Tanca Farra. Nello scontro tra due auto finiscono all’ospedale civile due feriti trasportati dalle ambulanze del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Alghero per la messa in sicurezza delle auto, carabinieri e polizia locale per i rilievi del caso. Al vaglio la dinamica dello scontro