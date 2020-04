Domani riapre la Sardegna, dal 3 maggio si potrà uscire

ALGHERO – Da domani la Sardegna prova a ripartire. È lo stesso presidente Solinas che, molto criticato per non avere ottemperato alle indicazioni del Governo, tenendo una linea più restrittiva (anche se si parla di Sardegna Covid free), è lui a dare notizia delle imminenti decisioni per i prossimi giorni a partire da domani.

“Il primo step del 27 aprile, non prorogheremo ulteriormente la chiusura delle attività che abbiamo tenuto ferme la settimana scorsa: ci sarà la riapertura di librerie, abbigliamento infanzia, cartolerie e studi professionali. C’è stato un polverone sul nostro decreto che impediva la riapertura di queste attività ma il Tar ci ha dato ragione”.

Solinas ha inoltre dichiarato che a partire dal 3 maggio “certamente si potrà uscire e ci si potrà spostare da un Comune all’altro in modo più semplice, ma per il momento non si potrà circolare tra comuni senza alcuna. motivazione come prima dell’emergenza: ci saranno dei paletti che ancora non sono stati concordati col governo”.