Dirotta su Cuba e Caputo a fine ottobre al Teatro

ALGHERO – “Archiviato grande successo con il concerto di Tosca, Comune e Fondazione Alghero subito all’opera con la collaborazione di Bayou Club Events per trovare nuove date e una nuova location per i concerti rinviati a causa del maltempo e previsti per il Sant Miquel Festival”. Cosi dalla Fondazione Alghero riguardo i concerti fissati per San Michele e rinviati causa pioggia.

“Riapre finalmente i battenti il Teatro Civico “Gavì Ballero” che, nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie, accoglierà il 23 ottobre alle ore 20.30 il gruppo dei Dirotta su Cuba, band simbolo del funky italiano, mentre il 24 ottobre con doppio set rispettivamente alle ore 19 e alle ore 21 ospiterà l’attesissima performance di Sergio Caputo e del suo quintetto, musicista romano tornato alle sue origini con “Ma che lurida estate”, il suo ultimo lavoro, dopo una intensa ricerca dedicata al jazz e altri mondi sonori”.

“Il costo del biglietto per ciascun concerto è di € 20. È possibile prenotare scrivendo all’indirizzo e-mail bayouclub.info@gmail.com oppure contattando i numeri 328 8399504 – 339 1161674. A breve sarà resa nota anche la data del concerto di Ron, una delle massime espressioni del cantautorato italiano, per il quale la Bayou Club Events è al lavoro per conciliare gli impegni del cantautore. Il Sant Miquel Festival è organizzato dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, in collaborazione con Bayou Club Events con il contributo della Fondazione di Sardegna”.