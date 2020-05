Dimenticare Alghero? Suvvia, siamo seri

ALGHERO – “Siamo preoccupati per il futuro dell’aeroporto di Alghero. Possibile che il Sindaco e perfino il Presidente del Consiglio Regionale, anche su questioni vitali per la nostra economia, la buttino in politica spicciola, accusando il Governo di colore politico avverso della mancata riapertura del nostro scalo? Ma che c’entra poi il Governo? Il decreto del Presidente Solinas, emanato notte tempo, è chiaro e non scomoda più di tanto neanche il tema dei voli dell’aviazione civile. Dice testualmente che Olbia si aggiunge a Cagliari tra gli scali che da ieri possono operare su Roma e Milano a favore di chi deve arrivare nell’Isola o recarsi nella penisola per comprovati motivi. Chi doveva ricordare eventualmente al Governo che esiste anche l’aeroporto di Alghero, se non il Presidente di tutti i sardi? E magari non recepire – per assurdo, perché nessuna richiesta di questo tipo è arrivata dal governo – disparità di trattamento che sono un serio campanello d’allarme da non sottovalutare, da qualunque parte arrivino. Tra l’altro, proprio quello di Alghero è l’aeroporto con quote regionali più elevate. Si può dimenticare? Suvvia siamo seri, il Presidente della Regione riveda le sue decisioni e apra immediatamente anche lo scalo di Alghero insieme agli altri. Il Sindaco Conoci e il Presidente Pais difendano il territorio, non l’indifendibile”.

Consiglieri Comunali Centrosinistra di Alghero