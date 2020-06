4 Corsie, attesa infinita: decide il Governo

ALGHERO – “Non sarà lasciato nulla di intentato affinché la SS291 venga portata a termine”. Con queste parole la deputata algherese Paola Deiana ribadisce il proprio impegno riguardo un opera che è attesa da 20 anni e che riguarda pochi chilometri di asfalto e ancora non è arrivato il via libera che permetterebbe di fare anche l’altro tratto di circonvallazione che, altrimenti, si ferma al Carmine. “Di quest’opera si parla tanto, anche troppo, e male. La verità – sottolinea la parlamentare del Movimento 5 stelle – è che si tratta di un’istanza molto delicata: fondamentale è ribaltare la valutazione negativa di MATTM e MIBAC. Proprio su questo si fonda il mio impegno costante e il lavoro che giorno dopo giorno sto mettendo in campo in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. A dimostrazione di ciò, gli impegni in programma di questa settimana”.

La Capogruppo alla Camera della Commissione Ambiente comunica infatti: “Saranno questi giorni molto importante per il futuro della Sassari-Alghero, a partire da giovedì con il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe). Successivamente, si terrà una call con la Ministra Paola De Micheli, il sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi, con il quale lo scorso febbraio ho effettuato un sopralluogo e che dunque conosce molto bene la situazione, e il sindaco di Alghero Mario Conoci”.

I passaggi: “Prima dell’approdo della pratica in Consiglio dei Ministri – spiega Paola Deiana -, si farà un ultimo tentativo al Dica (Dipartimento per il coordinamento amministrativo), quindi sarà nuovamente richiesto a MATTM e MIBAC il parere: qualora continuasse ad essere negativo l’istanza arriverà in Consiglio”.

“Non ci si ferma dunque – conclude la deputata -, siamo concentrati sull’obiettivo. Sono certa che il grande impegno che ho messo fin dall’inizio, senza mai tirarmi indietro, anche nel tenere informati i cittadini, ovvero i diretti interessati, darà i suoi buoni frutti”.